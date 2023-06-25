«مستثمري المشروعات الصغيرة» يطالب باستغلال الميزات التنافسية لغزو أسواق العالم

طالب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الحكومة، بسرعة تنفيذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية للتعاقد مع استشاري عالمي لوضع استراتيجية جديدة للاستثمار في مصر.

وأكد المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد في بيان له اليوم، أهمية التركيز على تحسين بيئة الاستثمار الصناعي لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع للاستفادة من أحدث التكنولوجيات الموجودة في العالم.

وأضاف أنّ استراتيجية الاستثمار الصناعي يجب أن تتضمن رؤية واضحة لما يجب أن تركز عليه مصر في التصنيع باستغلال الميزات التنافسية لها، وما يحتاجه السوق المحلي الفترة المقبلة حتى يمكن العمل بمبدأ الإنتاج الضخم منخفض التكاليف، الذي يمكنها من إحلال الواردات وغزو الأسواق العالمية بأسعار تنافسية خاصة في ظل انخفاض قيمة العملة.

وقال السقطي، إنّه يجب تشجيع الشباب على الإنتاج والتصنيع متناهي الصغر، من خلال إتاحة الماكينات اللازمة لهم بالتقسيط للعمل بها حتى لو داخل بيوتهم، مشيرا إلى أنّ تكنولوجيات الماكينات الصناعية الجديدة للمنتجات الصغيرة أصبحت صغيرة الحجم غير مستهلكة للطاقة، وبالتالي فالسماح بالعمل بها داخل المنازل وخاصة في الأرياف لن يكون له تأثير سيئ على البيئة أو البنية التحتية للمنازل.

وأكد السقطي، أن الاتحاد على استعداد كامل للتعاون مع الحكومة لاختيار نوع الماكينات المناسب للشباب وجمع المنتجات منهم، وتوزيعها على المصانع أو كبار الموردين للسوق المحلي والمصدرين للبدء في توسيع قاعدة التصنيع متناهي الصغر في مصر.

وأوضح أنّه يجب العودة لإحياء مشروعات ماكينات التريكو والجاموسة العشر وغيرها من وسائل الإنتاج التي كانت متاحة للمرأة المعيلة، وزيادة التركيز على فئة الشباب وتزويدهم بالتكنولوجيات اللازمة للمنتجات التى يحتاجها السوق، والتركيز على خطة تسويقية لمنتجاتهم في أنحاء الجمهورية كافة.