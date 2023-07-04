نجوم الفن ينعون علاء عبد الخالق: «وجعت قلوبنا»

توفي منذ قليل نجم التسعينات الفنان علاء عبد الخالق، عن عمر يناهز الـ59 عاما، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، دام لفترة طويلة.

نجوم الفن ينعون علاء عبد الخالق

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على نعي علاء عبد الخالق، أبرزهم حميد الشاعري الذي كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لا حول ولا قوة إلا بالله وفاة أخي وصديق العمر الفنان علاء عبد الخالق.. وجعت قلبي يا علاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

أما المطرب فارس كتب: «إنا لله وإنا إليه راجعون الفنان علاء عبد الخالق في ذمة الله»، بينما كتب دياب: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مع السلامة يا أستاذ ياطيب يامحترم ربنا يرحمك بالله عليكم ادعوله بالرحمة».

آخر ظهور لعلاء عبد الخالق

وكان آخر ظهور لعلاء عبد الخالق، منذ أشهر قليلة ماضية، إذ كان يحتفل بحفل زفاف ابنته بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

يذكر أن من أشهر أعمال الفنان علاء عبد الخالق الغنائية «قلبي طيارة ورق، بحبك باستمرار، داري».