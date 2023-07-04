الأرصاد: استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة.. والعظمى على القاهرة 36

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بنحو درجة إلى درجتين، وبالأمس شهدنا الارتفاع الطفيف ومستمر معنا اليوم.

ارتفاع نسب الرطوبة

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر وهالة الحملاوي، إن العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 35 درجة مئوية إلى 36 درجة مئوية نهارا، ومع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة في أغلب المحافظات، فإننا سنشعر بالمزيد من ارتفاع درجات الحرارة عن القيم المعلنة، وسيكون هناك زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس في أغلب المحافظات.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة للأرصاد الجوية: «الطقس في فترة النهار حار رطب على المناطق الشمالية مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وطقس شديد الحرارة على المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار».

انخفاض درجات الحرارة ليلا

وأوضحت: «خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، سيحدث انخفاضا في درجات الحرارة والأجواء ستكون معتدلة في أغلب أنحاء الجمهورية، وبخاصة مع وجود نشاط نسبي للرياح في أغلب المحافظات سيساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء وعدم الإحساس بنسب الرطوبة في فترات الليل».