طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة واستمرار نشاط الرياح

يشهد طقس الإسكندرية، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة تزامنا مع الأجواء الصيفية التي تعيشها المحافظة وتوافد المواطنين إليها على هامش إجازة عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي يجعلها فرصة لاستغلال هذا التوقيت والتوجه إلى الشواطئ من أجل الاستمتاع بها والهروب من الحرارة المرتفعة، مع الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ حيث أن شواطئ الغرب ترفع الرايات الحمراء.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم الأحد بلغت 30 درجة مئوية صباحا بينما المحسوس 33 درجة مئوية.

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم، استمرار نشاط الرياح الشمالية على البحر المتوسط، بينما تبلغ معدلات ارتفاع الأمواج ما بين منخفضة إلى متوسطة بمقدار من من 1 إلى 1.5 متر.

نسبة الرطوبة في الإسكندرية

وكشف تقرير هيئة الأرصاد الجوية فيما يخص طقس الإسكندرية خلال تلك الآونة، ارتفاع نسب الرطوبة تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث تسجل نهارا من 50 إلى 55% بينما ليلا من 80 إلى 85% وهو ما يزيد من الشعور بالحر.