مع بداية الموجة الحارة.. اعرف درجات الحرارة غدا حتى الأحد المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، بدءا من اليوم وحتى الأسبوع المقبل، بقيم أعلى من معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، بسبب تأثير منخفض الهند الموسمي الذي يؤثر على حالة الطقس خلال فصل الصيف.

طقس مشمس ورطب

وأضافت الأرصاد في بيان صادر عنها، أن زيادة فترات سطوع أشعة الشمس على كل الأنحاء عدا السواحل الشرقية والغربية ووسط سيناء ومدن القناة، وهذا يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، خاصة خلال فترات الظهيرة.

درجات الحرارة الأربعاء 5-7-2023

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى تسجل 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تسجل 29 والمحسوسة 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تسجل 36 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 43 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 6-7-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 7-7-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى36 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 8-7-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى37 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 9-7-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والمحسوسة 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى37 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 44 درجة مئوية.