الأرصاد الجوية: موجة حارة جديدة تضرب القاهرة الكبرى وجنوب البلاد

أكّدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرّض عدد من المدن والمحافظات لموجة حارة بداية من طقس اليوم وحتى مطلع الأسبوع المقبل، إذ ترتفع الحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية والغربية بين 2-3 درجات، وتصل العظمي لـ35 درجة، في حين تصل الحرارة المحسوسة لـ37 درجة، في حين تسجل العظمي على جنوب الصعيد لـ42 درجة والمحسوسة تسجل 44 درجة.

موجة حارة خلال الأيام المقبلة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، إلى أنَّ الطقس اليوم سيكون حار على القاهرة الكبرى والسواحل وحتى منطقة مصر الوسطي، في حين يصبح شديد الحرارة على جنوب البلاد، مبينة أنَّه بداية من نهاية الأسبوع سيزيد الإحساس بوجود موجة حارة على جميع الانحاء حيث تصل الحرارة المحسوسة لـ38 درجة على القاهرة الكبرى و45 درجة على جنوب البلاد، حيث يسود طقس شديد الحرارة.

درجات الحرارة الثلاثاء 4 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والمحسوسة 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 5 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى تسجل 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تسجل 29 والمحسوسة 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تسجل 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 6 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.