محمد مهنا لـ«قناة الناس»: الرزق مضمون للجميع لنعبد الله ونطيعه «فيديو»

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنَّ الله سبحانه وتعالى ضمن الرزق لكل الكائنات حتى الدواب والطيور والحيوانات، لافتا إلى أنَّ هذا الأمر يدعو إلى التعجب وذكر الله.

مهنا: تدبير الله لأمور الجنين في رحم الأم

وأضاف «مهنا» خلال استضافته ببرنامج «الطريق إلى الله» المذاع على قناة الناس اليوم الثلاثاء: «شوف ربنا دبر الأمر لطفل فى بطن أمه، مين اللى عيشه كده، مين اللى ضمن له الرزق لحين خروجه من بطن أمه واستكمال حياته ورزقه من ضمنه له الله، فهنا لابد أن يجتهد الإنسان فيما طلب منه وهو الطاعة العبادة».

الرزق مضمون للعباد من الله سبحانه

وتابع أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: «الله ضمن الرزق للبشر كلهم بمن فيهم الجاحدين الكافرين، الذين ينكرون وجوه سبحانه وتعالى، ضمن له الرزق، الرزق مضمون يبقى لازم نعبد ربنا».