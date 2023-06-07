الرزق يحب الخفية.. فنانون عملوا بمهن أخرى لتحسين دخلهم

الفن أحيانا لا يكون وسيلة الرزق الوحيدة للفنان بسبب تغير ظروف الحياة، وهناك بعض الفنانين يحاولون دوما أن يعملوا بجانب الفن بأعمال أخرى لكي تكون وسيلة تحقيق ربح أخرى.

أحمد عصام يعمل في المؤثرات البصرية

من بين هؤلاء الفنانين هو الفنان أحمد عصام الذي اشتهر مؤخرا بحفل زفافه والذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الدرامية خلال السنوات الماضية منها الشك والسبع بنات، هو يعمل بالأساس في الألعاب النارية والمؤثرات البصرية، وهو دوما في حفلات عمرو دياب وتامر حسني ومحمد حماقي.

حسين أبو الحجاج لديه ورش صيانة

وهناك الفنان حسين أبو الحجاج الذي اشتهر بمشاركته في مسلسل الكبير أوي، هو من الأصل ليس فنانا بل لديه ورش لتصليح وبيع وشراء إطارات السيارات بالمنيا، ساعده الفنان هاني رمزي بحكم معرفتهما من نفس المدينة.

أما الفنان كريم فهمي الذى يُعد حاليا واحدا من أهم فناني الوطن العربي فهو في الأصل طبيب أسنان ولديه عيادة كبرى بالقاهرة.

سيد صادق لديه محال لبيع رولمان بلي

أما الفنان سيد صادق الذي اشتهر بتقديم أدوار ثانوية في أفلام عادل إمام وعدد من نجوم السينما، فهو ابتعد عن التمثيل خلال السنوات الأخيرة بسبب مرضه وقرر الاستمرار في العمل الأصلي حيث لديه محال لبيع رولمان بلي.