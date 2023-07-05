«الإفتاء» توضح حكم الحصول على تعويض من شركات التأمين

يلجأ الكثير من الناس إلى شركات التأمين، باعتبارها نشاط اقتصادي يعمل على توفير أكبر قدر من الأمن والسلامة للممتلكات، وتعويض صاحبها في حال الضرر، وكل ذلك يحدث بموجب عقود تحرر بين المالك وشركة التأمين، ولكن قد يتشكك البعض في حكم الشرع من أخذ تعويض من شركة التأمين، وهو ما تجيب عنه دار الإفتاء المصرية

حكم أخذ تعويض من شركة التأمين

وأوضحت دار الإفتاء المصرية حكم أخذ تعويض من شركة التأمين، وذلك في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل «فيس بوك».

وقالت «الإفتاء» إن التعويضات المالية التي تلتزم شركات التأمين بأدائها جائزة شرعًا.

تعرف على حكم أخذ تعويض من شركة التأمين

أكدت دار الإفتاء أن هذه التعويضات تمثل حقوق مترتبة على عقود شرعية صحيحة، ودراسات أكتوارية دقيقة ينتفي معها الغرر والضرر ونحو ذلك مما نهى عنه الشرع.