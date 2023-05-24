الحكومة: بدء مرحلة جديدة لتلقي تعويضات متضرري النوبة 9 يوليو المقبل

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، تقرير المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بشأن أعمال اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، تضمن ما تم من خطوات وإجراءات لتعويض أهالي النوبة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.

فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبات من المتضررين المستحقين للتعويض

كما تمّ استعراض جهود اللجنة لصرف التعويضات للمتقدمين خلال المرحلتين الأولى والثانية لفتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبات من المتضررين المستحقين للتعويض.

محافظة أسوان تتولى استكمال إجراءات صرف التعويضات لمن تقدم بطلب

ووافق مجلس الوزراء، في هذا الصدد، على أن تتولي محافظة أسوان استكمال إجراءات صرف التعويضات لمن تقدم بطلب تحديد الرغبة خلال المرحلتين الأولي والثانية، ولم يحصل على التعويض، هذا إلى جانب تلقي طلبات تحديد الرغبة ممن لم يتقدموا من المستحقين خلال المرحلتين المشار إليهما.

اتخاذ مختلف الإجراءات والخطوات اللازمة لصرف التعويضات العينية

كما تمّ التوافق على أن يكون يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023 موعداً لبدء تلقي محافظة أسوان لطلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض الذين لم يتقدموا بطلبات تحديد الرغبة من قبل، على أن يتم ذلك من خلال الإدارات التابعة للمحافظة، بحيث تتولي محافظة أسوان اتخاذ مختلف الإجراءات والخطوات اللازمة لصرف التعويضات العينية والنقدية لهم بحسب اختياراتهم.