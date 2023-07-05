أبو يكشف تفاصيل ألبومه الجديد: 7 أغنيات متنوعة و«مزيكا» مختلفة

يستعد الفنان أبو، لطرح ألبومه الغنائي الأول قريبا، والذي طرح منه أغنية «هوليلا» على جميع المنصات ووسال التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

أبو يتحدث عن ألبومه الجديد

وكشف أبو لـ«الوطن»، أنّ إطلاق الألبوم كان أمر مهم بالنسبة إليه، فكل مطرب يجب أن تكون لديه مكتبة خاصة بها، رغم أنّ الجمهور الآن يميل إلى الأغنيات «السينجل».

وكشف أبو، عن تفاصيل ألبومه الجديد، قائلا إنّه يضم 7 أغنيات، وسيكون متنوعا، يقدم خلاله أنواعا مختلفة من الأغاني و«المزيكا».

وحققت أغنية هوليلا التي طرحها أبو على يوتيوب، نجاحا كبيرا، حيث تخطت نسبة مشاهداتها على يوتيوب 2.5 مليون مشاهدة، وهي من كلمات أبو، ومحمد شافعي، وألحان دكتور طارق نديم.