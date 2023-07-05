أصدقاء جو ليندر يروون ذكرياتهم مع لاعب كمال الأجسام: كان قلقا من النوبات القلبية

صدم خبر وفاة لاعب كمال الأجسام الألماني الأشهر جو ليندر، مستخدمي مواقع التواصل نظرا للياقته العالية وصغر سنه الذي لا يتجاوز 30 عاما، حيث اكتسب «ليندر» شهرة من خلال روتين كمال الأجسام والمحتوى الذي شاركه عبر الإنترنت مع المعجبين، بعد أن حصد حوالي 8 ملايين متابع على إنستجرام و941000 مشترك على يوتيوب.

نجاح جو ليندر كمؤثر عالمي في اللياقة البدنية وكمال الأجسام أسهم في حصوله على ثروة كبيرة، وبلغ صافي ثروته 800 ألف دولار تقريبا اعتبارا من تقديرات عام 2023، وأثارت وفاته موجة تعاطف وحزن عالمية.

بدورها تواصلت «الوطن» مع العديد من أصدقاء لاعب كمال الأجسام الراحل جو ليندر، حيث رفض معظمهم الحديث عنه نظرا لتأثرهم بوفاته وبعضهم دخل في حالة اكتئاب، لكن على مدار اليومين الماضيين، اقتنع آخرين بالحديث - حتى لو كان مقتضبا - عن علاقتهم بـ«ليندر» بعد العديد من المحاولات التي كللت بالنجاح.

حديث الأصدقاء عن جو ليندر: رجل صالح

«جو ليندر كان رجلاً صالحاً، دعني أقول لك إنه صديق بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، تزاملنا في المدرسة ونظرا لاحترافي الرياضة بالإضافة إلى عملي كطبيب توطدت علاقتي بجو، استمحيك العذر، أنا لن أستطيع الحديث أكثر من هذا عن صديقي، فالجميع في حالة نفسية سيئة»، بحسب حديث ستيفن بانكس، بطل العالم للمواي تاي، والملقب بـ«البندا» لـ «الوطن» عن صديقه جو ليندر.

كان جو ليندر يعرب عن قلقه البالغ بشأن مخاطر النوبات القلبية المرتبطة بالإفراط في التدريب، ونعاه صديقه المقرب ديزل قائلا: «ارقد بسلام يا جو ما زلت أتفقد هاتفي في انتظار ردكم حتى نتمكن من الالتقاء في صالة الألعاب الرياضية»، مضيفا: «أنا محطم يا أخي، لقد فتحت ذراعيك لنا، وأظهرت لنا الكثير عن الحياة ووسائل التواصل الاجتماعي، كرمك تجاهي والآخرين سيبقى معي دائما».

من جانبه، قال أندريه بيست والملقب بـ«موثا شيف»، والذي كان يعمل طباخا خاصا لدى جو ليندر: «لم أرَ أو سمعت قط أن جو يؤذي أحدا أو يفعل أي ضرر بأي شخص، بل كان يحترم الجميع».

وأضاف موثا في رسالة لـ«الوطن»: «تعرفت على جو ليندر في وقت قصير للغاية ولكن كنت من المحظوظين الذين تعاملوا مع جو ليندر وتعرفت عليه عن قرب، لقد كان دائما محترما جدا ولطيفا لأقصى درجة، ومتواضعا للغاية وهادئا، ومضحكا جدا أيضا، وبالتأكيد لم يكن سوى شخص يحترم الجميع».

سبب وفاة جو ليندر

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أنه لم يتأكد حتى الآن سبب وفاة جو ليندر رسميا، وقالت إن صديقته إيما بيتشيز، أكدت أن اللاعب المتوفى كان يعاني من تمدد في الأوعية الدموية بشكل مفاجئ، وأنه اشتكى قبل وفاته بساعات قليلة من ألم في منطقة الرقبة.

يذكر أن تمدد الأوعية الدموية التي كانت سبب في وفاة جو ليندر، عبارة عن انتفاخ في جدار الوعاء الدموي بعد تمدد الأوعية الدموية في الدماغ، وبحسب خدمة الصحة الوطنية البريطانية NHS، إن تمدد الأوعية الدموية الأبهري البطني، هو تورم في الشريان الأورطي، الشريان الذي ينقل الدم من القلب إلى المعدة.