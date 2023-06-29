ألمانيا تسجل معدلات تضخم غير مسبوقة بسبب ارتفاع الأسعار

كشفت الإحصاءات الصادرة عن المكتب الاتحادي في دولة ألمانيا، عن زيادة التضخم في البلاد بشكل غير مسبوق، في ظل ارتفاع أسعار المستهلكين التي وصلت إلى 6.8% على أساس سنوي في يونيو.

معدلات التضخم في مختلف الدول الأوروبية

وأشار مركز الإحصاءات الاتحادي، بحسب قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الخميس، إلى أنه بالمقاربة مع عدد من الدول الأوروبية الأخرى، قد انخفض معدل التضخم بشكل حاد في إسبانيا إلى 1.6% وفي إيطاليا إلى 6.7%، وستصدر بيانات التضخم الفرنسية غدًا الجمعة.

ارتفاع أسعار المستهلكين

وأشار المركز إلى أنه ارتفعت أسعار المستهلكين غير المنسقة في ألمانيا 6.4% في يونيو على أساس سنوي، بعد ارتفاعها 6.1% في الشهر الماضي، بجانب أنه مقارنة بشهر مايو، ارتفعت أسعار المستهلكين المنسقة مع الاتحاد الأوروبي 0.4%..