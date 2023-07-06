مواقيت الصلاة اليوم الخميس.. الفجر في القاهرة 4:11 صباحا

مواقيت الصلاة فى جميع المحافظات المصرية، تختلف مواعيدها وفقا لحركة الشمس، حيث ان هناك فروق قد تصل لنحو 18 دقيقة بين محافظات الوجه البحري ومحافظات الوجه البحري، وذلك وفقا لما كشفت عنه الهيئة المصرية للمساحة.

تستعرض «الوطن»، فيما يلي، مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6-7-2023 بينها موعد صلاتي المغرب والفجر، وذلك في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6 يوليو، في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:

مواقيت الصلاة في الشرقية

موعد أذان الفجر: 4:08 صباحًا.

أذان الظهر: 12:57 مساءً.

أذان العصر: 4:35 مساءً.

أذان المغرب: 8:01 مساءً.

أذان العشاء: 9:34 مساءً.

مواقيت الصلاة في المنصورة

موعد أذان الفجر: 4:06 صباحًا.

أذان الظهر: 12:58 مساءً.

أذان العصر: 4:37 مساءً.

أذان المغرب: 8:02 مساءً.

أذان العشاء: 9:36 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:11 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:59 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:35 مساءً.

موعد أذان المغرب: 8:00 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:33 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:11 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 01:04 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:43 مساءً.

موعد أذان المغرب: 8:08 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:43 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:28 صباحًا.

أذان الظهر: 12:52 صباحًا.

أذان العصر: 4:12 مساءً.

أذان المغرب: 7:40 مساءً.

أذان العشاء: 9:05 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:23 صباحًا.

أذان الظهر: 12:57 مساءً.

أذان العصر: 4:24 مساءً.

أذان المغرب: 7:50 مساءً.

أذان العشاء: 9:18 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:23 صباحا

أذان الظهر: 12:53 مساءً.

أذان العصر: 4:18 مساءً.

أذان المغرب: 7:45 مساءً.

أذان العشاء: 9:11 مساءً.