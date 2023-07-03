مواقيت الصلاة اليوم الاثنين.. المغرب في القاهرة 8:01 مساء

استعرضت الهيئة المصرية للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم الاثنين، وذلك في المدن والمحافظات كافة، إذ سجلت فروقا في مواقيت الصلوات الخمس بين المحافظات المختلفة.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن»، فيما يلي، مواقيت الصلاة اليوم الاثنين بينها موعد صلاتي الشروق والفجر، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 3 يوليو، في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:

مواقيت الصلاة في الشرقية

موعد أذان الفجر: 4:06 صباحًا.

أذان الظهر: 12:57 مساءً.

أذان العصر: 4:35 مساءً.

أذان المغرب: 8:01 مساءً.

أذان العشاء: 9:34 مساءً.

مواقيت الصلاة في المنصورة

موعد أذان الفجر: 4:06 صباحًا.

أذان الظهر: 12:58 مساءً.

أذان العصر: 4:37 مساءً.

أذان المغرب: 8:03 مساءً.

أذان العشاء: 9:38 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:13 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:59 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:35 مساءً.

موعد أذان المغرب: 8:01 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:34 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:11 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 01:04 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:43 مساءً.

موعد أذان المغرب: 8:09 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:43 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:29 صباحًا.

أذان الظهر: 12:52 صباحًا.

أذان العصر: 4:12 مساءً.

أذان المغرب: 7:43 مساءً.

أذان العشاء: 9:06 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:22 صباحًا.

أذان الظهر: 12:57 مساءً.

أذان العصر: 4:24 مساءً.

أذان المغرب: 7:53 مساءً.

أذان العشاء: 9:19 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:20 صباحا

أذان الظهر: 12:53 مساءً.

أذان العصر: 4:18 مساءً.

أذان المغرب: 7:45 مساءً.

أذان العشاء: 9:12 مساءً.

أذان العشاء: 9:15 مساءً.