اقتصادي: مصر شيدت 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة منذ عام 2014

قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، إن الصناعة تعد القاطرة الحقيقة للتنمية في أي دولة، ومصر أولت اهتماما كبيرا للغاية بهذا القطاع في ظل توجيهات القيادة السياسية، إذ أنها أقامت مدن صناعية جديدة متكاملة مثل: مدينة الجلود في الروبيكي، مدينة الغذاء العالمية، مدينة الدواء العالمية، فضلا عن الكثير من المدن الصناعية الضخمة للغاية التي تم إنشائها، إلى جانب تدشين 17 مجمعا صناعيا على مستوى 15 محافظة منذ عام 2014 حتى الآن.

توزيع جغرافي للصناعات بالمحافظات

أضاف «عبدالعظيم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم يارا مجدي ورامي الحلواني، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك توزيع جغرافي للصناعات على مستوى المحافظات، بمعنى الاستفادة من المزايا النسبية الموجودة في كل محافظة من حيث المواد الخام أو الموقع أو الموارد البشرية أو العمالة الفنية الماهرة في صناعات محددة، فعلى سبيل المثال: محافظة دمياط تتميز بصناعة الأثاث.

الدولة تهتم بمسألة التشريعات الصناعية

تابع «عبدالعظيم» أن الدولة أولت قضية التشريعات أهمية كبيرة من خلال إصدار قانون التراخيص الصناعية الجديدة، واللائحة التنفيذية الخاصة به، إلى جانب قانون هيئة التنمية الصناعية ولائحته التنفيذية، يأتي ذلك علاوة على تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية، موضحا أن رفع شعار «صنع في مصر» يتطلب أمرين هما: الجودة والسعر، ومن هنا تكمن أهمية الرقابة على الجودة وتحسين المنتج المصري حتى يقنتع به المستهلك المحلي لكي يحله محل نظيره المستورد.