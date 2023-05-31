وكيل «تعليم النواب»: الموارد البشرية كنز للدولة المصرية يجب استغلاله

قال اللواء هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الموارد البشرية هي كنز الدولة المصرية، خاصة أن 56% من تركيبة الدولة من الشباب.

تأهيل المورد البشري

وأضاف «أباظة»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على هامش جلسات الحوار الوطني، أن ثورة 30 يونيو كانت حافزا لعدم إهمال المورد البشري، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يمتلك الحس واليقين والعقيدة بضرورة تأهيل هذا المورد، لأنه سيدفع الدولة للأمام ويخلق التنمية ويسهل تنفيذ الخطط والأفكار والاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالدولة.

فكرة إنشاء «الأعلى للتدريب»

وأشار إلى أنه يوافق على فكرة إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم، لكن هناك أشياء كثيرة يجب مراعاتها في مشروع القانون، منها وجود مجلس أمناء.