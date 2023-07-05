«الأرصاد»: ارتفاع كبير في نسب الرطوبة على القاهرة والسواحل الشمالية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع نسبة الرطوبة في حالة الطقس اليوم، خاصة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ومدن القناة والقاهرة الكبرى، وهي نسب أعلى من معدلاتها في باقي محافظات الجمهورية.

نسبة الرطوبة في القاهرة والسواحل

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى أن نسبة الرطوبة في القاهرة الكبرى، اليوم، 72%، والوجه البحري 75%، والسواحل الشمالية الغربية 82%، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة 85%، في حين تسجل على جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 65%، وعلى محافظات شمال الصعيد 55%، وجنوب الصعيد 30%.

وأضافت الأرصاد، أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس اليوم، مع اختلاف درجات الحرارة المسجلة عن المحسوسة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على المدن والمحافظات المصرية اليوم، على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى: العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 24.

- العاصمة الإدارية: العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 24.

- أكتوبر: العظمى 36 والمحسوسة 38 والصغرى 24.

- بنها: العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 23.

- دمنهور: العظمى 33 والمحسوسة 36 والصغرى 23.

- وادي النطرون: العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 24.

- كفر الشيخ: العظمى 34 والمحسوسة 37 والصغرى 23.

- المنصورة: العظمى 34 والمحسوسة 37 والصغرى 23.

- الزقازيق: العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 24.

- شبين الكوم: العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 24.

- طنطا: العظمى 34 والمحسوسة 36 والصغرى 23.

- دمياط: العظمى 29 والمحسوسة 32 والصغرى 22.

- بورسعيد: العظمى 31 والمحسوسة 34 والصغرى 23.

- الإسماعيلية: العظمى 36 والمحسوسة 38 والصغرى 24.

- السويس: العظمى 36 والمحسوسة 38 والصغرى 23.

- العريش: العظمى 32 والمحسوسة 34 والصغرى 24.

- رفح: العظمى 31 والمحسوسة 34 والصغرى 23.

- رأس سدر: العظمى 35 والمحسوسة 38 والصغرى 23.

- نخل: العظمى 37 والمحسوسة 39 والصغرى 17.

- كاترين: العظمى 33 والمحسوسة 34 والصغرى 16.

- الطور: العظمى 36 والمحسوسة 39 والصغرى 26.

- طابا: العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 26.

- شرم الشيخ: العظمى 40 والمحسوسة 42 والصغرى 28.

- الإسكندرية: العظمى 29 والمحسوسة 32 والصغرى 23.

- العلمين الجديدة: العظمى 28 والمحسوسة 31 والصغرى 23.

- مطروح: العظمى 29 والمحسوسة 32 والصغرى 23.

- السلوم: العظمى 30 والمحسوسة 32 والصغرى 22.

- سيوة: العظمى 35 والمحسوسة 36 والصغرى 25.

- رأس غارب: العظمى 37 والمحسوسة 40 والصغرى 27.

- الغردقة: العظمى 39 والمحسوسة 41 والصغرى 28.

- سفاجا: العظمى 38 والمحسوسة 41 والصغرى 27.

- مرسى علم: العظمى 39 والمحسوسة 42 والصغرى 27.

- شلاتين: العظمى 38 والمحسوسة 40 والصغرى 29.

- حلايب: العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 29.

- أبو رماد: العظمى 37 والمحسوسة 39 والصغرى 29.

- رأس حدربة: العظمى 34 والمحسوسة 37 والصغرى 27.

- الفيوم: العظمى 37 والمحسوسة 38 والصغرى 24.

- بني سويف: العظمى 38 والمحسوسة 40 والصغرى 23.

- المنيا: العظمى 39 والمحسوسة 40 والصغرى 23.

- أسيوط: العظمى 40 والمحسوسة 41 والصغرى 24.

- سوهاج: العظمى 41 والمحسوسة 42 والصغرى 25.

- قنا: العظمى 42 والمحسوسة 43 والصغرى 28.

- الأقصر: العظمى 43 والمحسوسة 44 والصغرى 27.

- أسوان: العظمى 43 والمحسوسة 44 والصغرى 28.

- الوادي الجديد: العظمى 44 والمحسوسة 45 والصغرى 27.

- أبو سمبل: العظمى 42 والمحسوسة 44 والصغرى 28.