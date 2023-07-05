«الأرصاد»: انخفاض طفيف في درجات الحرارة واستمرار ارتفاع الرطوبة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة اليوم عن أمس بنحو درجتين في معظم محافظات الجمهورية، والعظمى على القاهرة الكبرى ستكون 34 درجة مئوية وهي المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

استمرار ارتفاع نسب الرطوبة في الجو

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: «يستمر ارتفاع نسب الرطوبة في الجو، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، حيث يكون الطقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط».

الطقس شديد الحرارة في المناطق الجنوبية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوي، «الطقس شديد الحرارة في المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترات النهار، وفي فترات الليل سيحدث انخفاض في درجات الحرارة، ونشعر به في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، وتكون الأجواء في فترة الليل معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية، وسيكون هناك نشاطا نسبيا للرياح في بعض المحافظات، يساعد على تلطيف الأجواء بشكل كبير».