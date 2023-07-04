ارتفاع درجات الحرارة في بريطانيا إلى مستويات قياسية.. و«الأرصاد» تكشف السبب

ارتفعت درجات الحرارة في بريطانيا إلى مستويات قياسية خلال شهر يونيو الماضي، وفق بيان لمكتب الأرصاد الجوية البريطاني، اليوم الثلاثاء، أشار فيه إلى عدم تسجيل هذا المستوى من الحرارة منذ بداية تسجيل درجات الحرارة في البلاد عام 1884.

ارتفاع درجات الحرارة في بريطانيا

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية البريطاني ارتفاع درجات الحرارة في بريطانيا خلال السنوات المقبلة، موضحا أن الحرارة في البلاد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، فبلغ متوسط الحرارة خلال شهر يونيو الماضي 15.8 درجة مئوية، بارتفاع 0.9 درجة مئوية مقارنة بأعلى درجة مسجلة خلال السنوات الماضية، والتي كانت تبلغ 14.9 درجة مئوية بين عامي 1940 و1976.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة في بريطانيا تجاوزت الرقم القياسي المشترك السابق خلال أربعينيات القرن الماضي، قد تضاعفت نتيجة للتغير المناخي الذي يشهده العالم.

وبحسب شبكة سكاي نيوز البريطانية، أضاف مكتب الأرصاد الجوية، أن مع التباين الطبيعي في الغلاف الجوي، فإن احترار الغلاف جراء تغيرات المناخ جاء نتيجة عوامل بشرية، تسبب في زيادة وارتفاع درجات حرارة في بريطانيا بشكل قياسي.

معاناة السكان من درجات الحرارة في بريطانيا

ويذكر أن درجات الحرارة المرتفعة سجلت في بريطانيا بمناطق عدة منها جزر أوركني شمال اسكتلندا وكورنوول جنوب غرب إنجلترا، إذ يعاني المواطنين من ارتفاع في متوسط درجات الحرارة المعتاد.