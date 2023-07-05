ابنة الفنانة مديحة سالم: «والدتي كانت ست بيت رائعة جدًا وشاطرة في الطبخ»

قالت بوسي صلاح الدين ابنة الفنانة الراحلة مديحة سالم، إن والدتها دخلت الفن في سن مبكر وكان أول من اكتشفها هو الفنان محمود ذوالفقار والذي كانت تربطه صلة قرابة بالأسرة، وعندما شاهد والدتي قرر تقديمها في عمل فني لجمال وجهها وطلتها التي كان يحتاجها في أحد أعماله، لافتا إلى أن والدتها قدمت أكثر من 60 عملا فنيا بين الدراما والسينما، ولعبت العديد من الأدوار الفنية طوال تاريخها والتي كان من أشهرها مسلسل القط الأسود وفيلم الحفيد.

مديحة سالم كانت ست بيت رائعة جدًا وماهرة فى الطبخ

وأضافت ابنة الفنانة الراحلة مديحة سالم، خلال حديثها ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN» الفضائية: «أمى كانت ست بيت رائعة جدًا وماهرة فى الطبخ خاصة الحلو، كما أنها كانت صديقة رغم شدتها وكانت كاتمة لأسراري وأسرار أصدقائي، وزواجها من أبي المنتج فؤاد صلاح الدين كان عن قصة حب وإعجاب من أول نظرة واستعان أبي بالفنانة الكبرة تحية كاريوكا في جث نبض والدتي وتبليغها برغبته في الزواج منها».

مديحة سالم كانت تتمتع بحب وصداقة العديد من النجوم في الوسط الفني

وتابعت «أمى كانت تتمتع بحب وصداقة العديد من النجوم في الوسط الفني لكنها كانت تفضل الجلوس في المنزل ومراعاة شئوننا وقررت الابتعاد عن الفن في بداية الثمانينات وعادة مرة أخرى لتقديم مسلسل القضاء في الإسلام، الذي كان الظهور الأخير لمديحة سالم على الشاشة».