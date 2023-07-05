عاجل.. أزمة صحية مفاجئة لوالد مي كساب ونقله للعناية المركزة

كشفت الفنانة مي كساب عن تعرض والدها لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى إحدى المستشفيات، وإيداعه داخل غرفة العناية المركزة.

وطالبت مي كساب متابعيها بالدعاء لوالدها، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «أبويا في العناية المركزة، يا رب اشفيه وخليه لينا ملناش غيره».

مي كساب تمر بحالة نفسية سيئة

وتمر مي كساب بحالة نفسية سيئة إثر فقدانها لخالة والدتها، والتي أعلنت وفاتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك».

نجاح مي كساب في مسلسل جعفر العمدة

يذكر أن مي كساب حققت نجاحا كبيرا بشخصية «ثريا» التي جسدتها ضمن أحداث مسلسل «جعفر العمدة»، الذي عُرض في سباق دراما رمضان الماضي، وشاركها البطولة كل من محمد رمضان، هالة صدقي، أحمد داش، إيمان العاصي، منة فضالي، زينة، جوري بكر، أحمد فهيم، عصام السقا، وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج محمد سامي.