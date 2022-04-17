مى كساب: «أحلام سعيدة» يهتم بأدق تفاصيل المرأة.. وأعتبر نفسى من جمهور «يسرا».. ودورى طرح مشاكل السيدات

أبدت الفنانة مى كساب سعادة بالغة إزاء ردود الفعل الإيجابية التى تلقتها عن دورها فى مسلسل «أحلام سعيدة»، المعروض فى سباق دراما رمضان الحالى، الذى تدور أحداثه فى إطار دراما اجتماعية كوميدية حول عدد من السيدات اللاتى يعانين من الأرق وصعوبة فى النوم، يجمعهن القدر من خلال لقاءاتهن داخل عيادة طبيبة نفسية، وتبدأ الأحداث تتصاعد فى إطار من المفارقات الغريبة.

وقالت مى كساب، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن مشاركتها فى «أحلام سعيدة» تعد بمثابة رابع عمل فنى يجمعها بالفنانة «يسرا»، التى سبق أن قدمت معها عدداً من الأعمال المهمة منها مسلسل «سرايا عابدين»، مشيرة إلا أنها من عشاق الفنانة الكبيرة «يسرا»، ومن جمهورها «دى رابع مرة أشتغل معاها، بحبها جداً لأنها فنانة كبيرة ونجمة قدرت تحافظ على مكانتها طول السنين اللى فاتوا دول، ومستمرة فى نجاحها، وده شىء صعب جداً، لكنها الحقيقة قدرت تعمل معادلة صعبة، وهى الوحيدة اللى قدرت تحققها، وأتمنى إن ربنا يكرمها تقدر تحافظ على النعمة الكبيرة دى ويتمها عليها، لأنها من الشخصيات الموهوبة المجتهدة والكل بيحبها».

أما عن تعاونها مع الفنانة غادة عادل، قالت «مى»: «مسلسل أحلام سعيدة يعد ثالث عمل فنى يجمعنا، وأنا بحبها لأنها إنسانة طيبة جداً وعلى طبيعتها وبتحب كل زملائها وتقدرهم وتحترمهم، وكواليس التصوير معاها حلوة وممتعة». واستطردت: «أنا وغادة عادل أصحاب من زمان، لأن كمان أختها مها صديقتى جداً، وبالتالى مش جديدة الروح دى بيننا عشان نعرف بعض، وبالتالى هناك علاقات أسرية».

وأشارت إلى أن مسلسل أحلام سعيدة أول عمل فنى يجمعها والفنانة شيماء سيف: «أول مرة أشتغل معاها.. خطفت قلبى وروحى مبسوطة بصراحة جداً بالتعاون معاها، دمها خفيف ومبهجة وتحب الضحك وروحها لذيذة أوى»، مضيفة: «أما الفنان سامى مغاورى، ويجسد خلال الأحداث دور والدى، فشاركت معه أكثر من مرة، وفيه كيميا حلوة بينا فى الشغل».

وأشارت إلى أن مشاركتها فى مسلسل أحلام سعيدة تعد فرصة كبيرة للظهور فى ماراثون دراما رمضان، حيث تجسد شخصية «ليلى» وهى ربة منزل تعانى من مشكلة عدم الإنجاب، وفى إطار مشوار الحياة تتعرف على كل من «فريدة وشيرين» وهما النجمتان يسرا وغادة عادل. وأبدت سعادتها للتعاون مع الفنان نور محمود: «يجسد شخصية زوجى فى المسلسل، ممثل شاطر جداً، ودوره حلو جداً، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجمهور وتنبسطوا من المسلسل».

وأشارت مى كساب إلى أن أهم ما يميز «أحلام سعيدة»، هى الكتابة النسائية والاهتمام بأدق تفاصيل المرأة، التى تعد نصف المجتمع بل والمحرك الأساسى فى كافة مناحى الحياة: «نحن نساء وبالتالى يجب على كل فنانة التعبير عن مشاكل السيدات وتسليط الضوء عليها».

واستطردت بقولها: «مؤلفة المسلسل هالة خليل استطاعت أن تقدم عملاً درامياً يغوص فى أدق تفاصيل الجنس الناعم، بمختلف مستوياتهن الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، السيناريو حلو جداً ومميز للغاية».