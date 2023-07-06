«تعليم الإسكندرية»: إقبال كبير من الطلاب على حضور النشاط الصيفي بالمدارس

أكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، أن النشاط الصيفي بالمدارس ينمي مواهب الأطفال، ويشغل وقت فراغهم وتعليمهم القيم الحياتية، إذ يجرى الاعتماد على متخصصين في كل المجالات.

إقبال كبير من الطلبة

وأضاف بسيوني محمد، مدير عام إدارة العجمي التعليمية، في نصريحات لـ«الوطن» أن نسبة حضور الطلبة في النشاط الصيفي عليها إقبال كبير من طلبة المدارس بمختلف المراحل التعليمية، ويبدأ النشاط يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 12 ظهرا.

تعليم الآداب العامة

وأشارت أمل على مدير إدارة الخدمات التربوية، إلى أن الأنشطة الصيفية في مدارس الإسكندرية متعددة منها الموسيقى والرسم والفنون التشكيلية وتعليم الأطفال الآداب العامة من خلال مسرح العرائس والبازل ومسرح الظل.

وأضافت جيهان حسن موجة الموسيقى، أن الطلبة يتدربون لتنمية موهبتهم ويشاركون في المسابقات على مستوى الإسكندرية، ثم تصعيدهم للمستوى الجمهوري، ومنهم مواهب رائعة في الغناء والأورج والجيتار والكمنجة وغيرها.