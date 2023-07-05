لـن تراه إلا هنا.. معالم الجمهورية الجديدة

العاصمة الإدارية الجديدة تعد من أجدد المشروعات الاستثمارية الخاصة بالتطوير العقارى فى مصر، واحتوت على العديد من الخدمات والمرافق التى من شأنها المساهمة فى رفع مستوى العاصمة الاقتصادى والبيئى، لتضاهى العواصم الكبرى فى العالم، واهتم القائمون على تنفيذها بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بجعلها مدينة خضراء تنتشر بها الحدائق والأشجار، وبُنيت المدينة فى المقام الأول لتكون مدينة متكاملة المشروعات تخفف الضغط عن مدينة القاهرة.