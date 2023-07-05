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لـن تراه إلا هنا.. معالم الجمهورية الجديدة

كتب:

الوطن
10:55 م | الأربعاء 05 يوليو 2023
العاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية الجديدة تعد من أجدد المشروعات الاستثمارية الخاصة بالتطوير العقارى فى مصر، واحتوت على العديد من الخدمات والمرافق التى من شأنها المساهمة فى رفع مستوى العاصمة الاقتصادى والبيئى، لتضاهى العواصم الكبرى فى العالم، واهتم القائمون على تنفيذها بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بجعلها مدينة خضراء تنتشر بها الحدائق والأشجار، وبُنيت المدينة فى المقام الأول لتكون مدينة متكاملة المشروعات تخفف الضغط عن مدينة القاهرة.

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