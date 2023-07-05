أسطول سيارات في العاصمة الإدارية لنقل الموظفين من السادسة صباحا حتى منتصف الليل

وضعت وزارة النقل خطة مُحكمة بالتزامن مع انتقال موظفى الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تعاقدت الوزارة مع 9 شركات قطاع خاص متخصصة لتشغيل خطوط الانتقال للعاصمة، من خلال 48 مسار أوتوبيس نقل جماعى لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية بإجمالى 369 سيارة، فضلاً عن التفويج للمناطق البعيدة عن مركز المدينة، مثل مدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد و15 مايو وبلبيس وبنها والقناطر، ويجرى حالياً استكمال عدد السيارات التى يتم توفيرها لتصبح 367 سيارة كحد أدنى، وتم إعداد مخطط لزيادة أعداد السيارات طبقاً للتصاعد فى الطلب على الخدمة، على أن تبدأ عملية تشغيل وسائل الانتقال فى تمام الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل، بتعريفة ركوب تبدأ من 18 إلى 45 جنيهاً بحسب طول المسافة.

وكلفت «النقل» شركة «أكتا للنقل الجماعى»، بإدارة منظومة النقل داخل العاصمة، وتم رفع جميع المسارات داخلها وتصميم شبكة بعدد 24 مساراً لربط جميع الأماكن الحيوية بالعاصمة الإدارية بخطوط القطار الكهربائى الخفيف والمونوريل وربط زوار وقاطنى العاصمة بهذه الشبكة من داخل العاصمة إلى الخارج.

وتم تشغيل 2 مسار من محطة مدينة الفنون والثقافة إلى الحى الحكومى من خلال 15 محطة وسيطة، على أن يكون سعر تذكرة أوتوبيسات النقل الداخلى من محطة الفنون والثقافة إلى الحى الحكومى 5 جنيهات، ويتم عمل اشتراكات بتخفيض 20%، وشراء 20 أوتوبيس غاز طبيعى من شركة «مان قسطور»، و30 حافلة كهرباء «هايجر» من شركة «جى بى غبور أوتو»، وجارٍ التجهيز لتشغيل خدمة التاكسى بجوار أوتوبيس العاصمة باستغلال 145 عربة كهربائية عائدة من شرم الشيخ بعد انتهاء مؤتمر المناخ.