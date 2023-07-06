عاجل.. «الأرصاد» تكشف سبب الشعور بارتفاع درجات الحرارة اليوم

ارتفاع كبير في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة يؤثر على معظم الأنحاء خلال الفترة الحالية، ما جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن تفاصيل حالة الطقس باستمرار، ويتابعون معدلات درجات الحرارة، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل رطب ليلا على الأنحاء كافة.

أماكن انتشار الشبورة اليوم الخميس

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، أنّه من المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح وتؤثر على درجات الحرارة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أسباب الشعور بارتفاع درجات الحرارة

وأضافت الأرصاد الجوية، سبب الشعور بارتفاع درجات الحرارة، إذ ترتفع نسبة الرطوبة نهارا، ما يزيد الشعور بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية، ما يجعل الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس الذي يزيد الشعور بحرارة الطقس.

درجات الحرارة الخميس 6 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والمحسوسة 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 41 درجة مئوية.