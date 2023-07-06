كيف تتصرف عند هروب كلبك الشرس؟.. اعرف الخطوات لتجنب المساءلة القانونية

اهتم قانون رقم 29 لسنة 2023 بتنظيم مسألة حيازة الحيوانات الشرسة، وجاء من ضمنها الكلاب وخصوصا الشرسة منها، بعد حدوث أكثر من واقعة يتعرض فيها المواطن للضرر بسبب عضة كلب، وألزم القانون أصحاب الكلاب بتوفير الرعاية البيطارية المناسبة لها، وتحصينها ضد الأمراض، التي يتم تحديدها من قبل الطبيب المختص.

قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

وقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ المادة رقم 6 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، تلزم كل حائز للكلاب أو الحيوانات الخطرة أن يحرص على ألا يهرب الحيوان من حيازته، تجنبا لوقوع أي حوادث يتسبب فيها الحيوان، إضافة إلى الحرص على التطعيمات اللازمة وتحصينه ضد الأمراض التي يتم تحديدها من قبل الوزير.

وأضاف الحديدي أنه في حال هروب الكلب الشرس من منزل صاحبه، فلابد أن يتوجه صاحب الكلب إلى السلطات لإخطارهم بالأمر، حماية له من الوقوع في أي مشكلة قانونية، قائلا: «لا بد عندما يهرب كلبك من المنزل، أن تقوم على الفور بإخطار السلطة المختصة»، كما أوضح أنّ هناك عددًا من الحالات لا بد أن يتم خلالها إخطار السلطة المختصة غير هروب الكلب.

حالات اخطار السلطات المختصة

وأوضح أن هناك بعض الحالات يُستدعى فيها إخطار السلطات المختصة، أولها أن يصاب الكلب أو غيره من الحيوانات الشرسة بأحد الأمراض الوبائية أو المعدية، أو حتى أنه كان مشتبها في الإصابة بالمرض، من أجل التصرف معه بالشكل السليم الذي يضمن حماية وسلامة الحيوان والمحيطين به، أما عن الحالة الثانية فهي عندما يقرر صاحب الكلب نقل حيازته لشخص آخر، أو مثلًا التخلي عنه نهائيًا، وكذلك الأمر في حال أصبح مالك الكلب لا يقدر على إيوائه ورعايته.

ولفت الخبير القانوني إلى حالة أن يتعرض أحد الأشخاص للإصابة أو مثلا الموت بسبب تعرضه للاعتداء من الكلب الشرس أو غيره من الحيوانات الخطرة، موضحًا أنه في هذه الحالة لا بد أن يقوم صاحب الحيوان بإخطار السلطات المسؤولة، عن تلك الواقعة، حتى يتم التعامل مع الأمر بالطريقة المناسبة، وفقا لما ورد في قانون تنظيم حيازة الحيوانات الشرسة.

ولا بد من إخطار السلطات المختصة حال ولادة حيوان شرس، في مدة لا تزيد على 7 أيام من تاريخ الولادة، من أجل إصدار الشهادة، والتي تمثل تصريح بحيازة هذا الحيوان.