مصرع 30 شخصا إثر سقوط حافلة ركاب في وادٍ بالمكسيك (فيديو)

أعلنت السلطات المكسيكية، اليوم، سقوط حافلة ركاب في وادٍ عندما كانت تسير في منطقة جبلية بولاية أواكساكا في جنوب المسكيك، وتسببت في مصرع 30 شخصًا وإصابة أكثر من 19 آخرين، وفقًا لما نقلته صحيفة «لا إكسبانثيون» المكسيكية.

حاكم أواكساكا يرسل عناقًا وتعازيناً لأسر المتوفين

وأوضحت الشرطة والمدعى العام، أن السيارة تابعها لشركة نقل محلية، وتحركت من مكسيكو سيتي متوجهة إلى مدينة سانتياجو دي يوسوندا، ولكن الحادث كان قريبًا من بلدة ماجدالينا بينياسكو.

من جانبه، كتب حاكم أواكساكا سالومون جارا منشور على صفحاته علي منصّات التواصل الاجتماعي: «ناسف بشدة بشأن الحادث الذي وقع في ماجدالينا بينياسكو، وموظفونا الحكوميون يقومون بجميع الإجراءات اللازمة للإنقاذ المصابين وتقديم كل الدعم لهم، ونرسل عناقًا وتعازينا لأسر المتوفين».

السيارة مدمرة بالكامل

ونشرت الشرطة المكسيكية صورًا للحافلة على منصّات التواصل الاجتماعي بأن السيارة مدمرة بالكامل من الأعلى، ويقوم رجال الإنقاذ بدورهم ويبحثون عن الحطام حيث قام الناجون من الحافلة بشق طريقهم من تلك الفوضى وتم نقلهم إلى عدة مستشفيات.

منطقة أواكساكا تتميز بجغرافيا جبلية، إضافة إلى العديد من المجتمعات المتناثرة وذات الكثافة السكانية المنخفضة.