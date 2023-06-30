المكسيك تسجل 100 حالة وفاة بسبب موجة حارة استمرت 3 أسابيع

كشفت السلطات المكسيكية، اليوم الجمعة، عن وفاة نحو 100 شخص خلال الأسبوعين الماضيين، بعد ارتفاع درجات الحرارة التي اقتربت من 50 درجة مئوية في بعض أنحاء البلاد، واستمرت الموجة الحارة لمدة 3 أسابيع هذا الشهر، وأدت إلى حدوث ضغط كبير على شبكة الكهرباء، وسط ارتفاع الطلب، وتعليق الدراسة في بعض الأماكن.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة

وذكرت وزارة الصحة، في تقرير أصدرته قبل قليل، أن درجات الحرارة في البلاد تسببت في نحو ثلي عدد الوفيات المسجلة في الفترة من 18 إلى 24 يونيو الجاري، بالمقارنة بوفاة شخص واحد في نفس الفترة العام الماضي، بنفس السبب، وهو ارتفاع درجات الحرارة في المكسيك.

سبب الوفيات في المكسيك

وأرجعت الوزارة جميع الوفيات إلى الإصابة بضربة الشمس، والقليل منها للإصابة بالجفاف، في الوقت الذي كان نحو 64% من الوفيات في ولاية «نويفو ليون» الشمالية المجاورة لولاية تكساس، التي تشهد هي الأخرى ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة.

وبدأت درجات الحرارة في الانخفاض خلال الأيام القليلة الماضية، بفضل موسم الأمطار، بينما لاتزال بعض المدن الشمالية تسجل ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة، وسجلت درجات الحرارة العظمى في بلد «أكونتشي»، ضمن ولاية «سونورا» المكسيكية، 49 درجة مئوية.