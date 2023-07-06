«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل أطلقت أكثر من 15 قذيفة على منطقة مفتوحة بلبنان

قال أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية من لبنان، إنّه كانت هناك حالة من الغموض وعدم اليقين وتضارب الأنباء بشأن إطلاق صواريخ قرب الحدود بين لبنان وإسرائيل، والجهة التي تتحمل مسؤولية هذا الفعل، حتى جاء اليقين بإعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّ قذيفة سقطت داخل الأراضي الإسرائيلية، وكان الرد 15 قذيفة إسرائيلية على الجنوب اللبناني.

وأضاف «سنجاب»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «هذه القذائف تقع في منطقة مفتوحة ولا تستهدف أشياء بعينها، ولم يتم تحديد أي نوع من الخسائر سواء مادية أو بشرية حتى الآن، والقصف استهدف مناطق يعتقد أنّها مصدر إطلاق للصاروخ تجاه الأراضي الإسرائيلية».

وتابع، أنّ منطقة كفر شوبة والمناطق المحيطة والبلدات المحيطة بها هي منطقة عدم استقرار وتوتر بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني على مدار الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدم على إنشاء سياج خرساني ومجموعة من الأسلاك الشائكة في مناطق يتحفظ الجيش اللبناني على تبعيتها أو وجود الجيش الإسرائيلي فيها، وهي مناطق محل خلاف ونزاع بين الجانبين، حيث يتم المطالبة بخروج جيش الاحتلال منها في كل مناسبة واجتماع ضمن آلية الاجتماعات الثلاثية بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي والأمم المتحدة.