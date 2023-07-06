«القاهرة الإخبارية»: بيلاروسيا لا تنوي مهاجمة أمريكا أو ألمانيا أو بريطانيا

قال ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، اليوم، إنّ روسيا على اطلاع دائم مع بيلاروسيا بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «تاس» الروسية.

وأضاف الزعيم البيلاروسي في اجتماع مع وسائل إعلام أجنبية ومحلية: «حتى لو كانت روسيا قد جرأت على القيام بذلك، فأنا متأكد من أنّ موسكو كانت ستجري مشاورات مع أقرب جار لها».

وتابع لوكاشينكو: «لذلك لا داعي للقلق: ليس لدينا نية لمهاجمة الولايات المتحدة أو ألمانيا أو بريطانيا العظمى، بشكل عام، لا نعتزم مهاجمة أي شخص باستخدام الأسلحة النووية».