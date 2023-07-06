شركة أوشن جيت: «غراء» الغواصة تيتان يشبه زبدة الفول السوداني

قارن الرئيس التنفيذي لشركة «أوشن جيت»، ستوكتون راش، الغراء الذي يحمل غواصة «تيتان» المنكوبة بـ«زبدة الفول السوداني»، ووصف تصميم هيكل السفينة المصنوع من ألياف الكربون بأنه «بسيط جدًا»، بحسب ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست».

راش: إذا أخطأنا في الأمر فلن يكون هناك مجال كبير للتعافي

وأفاد موقع «إنسايدر» أن راش كان يشرف على ترابط حلقة التيتانيوم الفرعية وهيكل ألياف الكربون عندما أدلى ببيان غريب في مقطع فيديو عام 2018، وقال إن الغراء المستخدم في المهمة كان «سميكًا جدًا، فهو ليس مثل غراء إلمير فهو مثل زبدة الفول السوداني».

اعترف راش في مكان آخر من الفيديو أنه «إذا أخطأنا في الأمر، فلن يكون هناك مجال كبير للتعافي».

وخضع بناء المركب لألياف الكربون لتدقيق شديد منذ انهيار تيتان في 18 يناير، وفي الوقت الحالي، أسفر عن مقتل راش، 61 عامًا، والملياردير البريطاني هاميش هاردينج، 58 عامًا، وخبير تيتانيك الفرنسي بول هنري نارجوليه، 77 عامًا، ورجل الأعمال الباكستاني شهزادا داود، 48 عامًا، وابنه سليمان، 19 عامًا.

انتقاد الخبراء بناء الهيكل

وأصر راش على أن ألياف الكربون أفضل من بدائل مثل التيتانيوم، لكن العديد من الخبراء انتقدوا بناء الهيكل وأشاروا إلى أنه المسؤول عن الكارثة.

وقال أستاذ هندسة المحيطات في جامعة فرجينيا تيك ستيفانو بريزولارا، لصحيفة «ذا بوست» إن ألياف الكربون «عرضة جدًا لعيوب محتملة» و«تظهر سلوكًا أكثر هشاشة» من المواد الأخرى التي كان من الممكن استخدامها.

وتم فصل «ديفيد لوكريدج» من منصب رئيس العمليات البحرية في «أوشن جيت» وطيار تيتان الرئيسي بعد تحذير الآخرين من طرق اختبار الشركة.

وكتب روب ماكالوم المتخصص في استكشاف أعماق البحار في عام 2018، وفقًا لمقال نُشر مؤخرًا في صحيفة «نيويوركر»: «هذه الغواصة ليست آمنة للغوص».

راش: الهيكل مبني بألياف الكربون المخفضة من شركة بوينج

كما انتقد مدير «تيتانيك» جيمس كاميرون، بناء الهيكل، قائلاً إن المادة أدت على الأرجح إلى «فشل خطير» للسفينة.

وقال كاميرون: «قلنا جميعًا إنها كانت، كما تعلمون، فكرة معيبة ولم يخضعوا للشهادة، أعتقد أن هذا كان فشلًا خطيرًا».

أضاف جورج ستيفانوبولوس لشبكة «إي بي سي نيوز»، «أنت لا تستخدم مركبات للسفن التي تشهد ضغطًا خارجيًا»، إنها رائعة لأوعية الضغط الداخلي مثل خزانات الغوص، على سبيل المثال، لكنها مروعة للضغط الخارجي».

تابع ستيفانوبولوس أن مصممي الفرع اعتمدوا على هندسة الطيران بدلاً من تكنولوجيا الغمر.

زعم رئيس تحرير أرني وايسمان، لمجلة «ترافيل ووكلي»، الذي كان من المقرر أن يسافر على متن تيتان، أن راش أخبره أن الهيكل مبني بألياف الكربون المخفضة من شركة بوينج.