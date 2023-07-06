«تعليم الإسكندرية»: استخدام المسارح لتحسين سلوكيات الأطفال

ابتكرت مديرية تعليم الإسكندرية أسلوب جديد في توجيه سلوكيات الأطفال بعيد عن التعليمات والدروس التي يكثر فيها الشرح والتحليل ولكن عن طريق النشاط السيكولوجي الذي يتم ضمن النشاط الصيفي بالمدارس ويتم استخدام مسرح العرائس ومسرح الطفل والبازل في توجيه سلوكيات الأطفال للأفضل ومعالجة مشكلاتهم الحياتية بشكل تمثيلي يحبه الأطفال.

تعليم الأطفال الآداب العامة

قال بسيوني محمد بسيوني مدير عام إدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن من ضمن النشاط الصيفي هو التربية النفسية الذي يعتمد على توجيه سلوكيات الأطفال من خلال أسلوب مبتكر يعتمد على التخصص في مجال الإرشاد النفسى ويتم تعليم الأطفال الآداب العامة على سبيل المثال احترام الكبير وحق الطريق وتنمية روح الولاء للوطن ومعالجة قضية التنمر والتحرش من خلال أساليب مبتكره أهمها مسرح العرائس ومسرح الطفل ومسرح الظل والبازل.

تعديل سلوك الأطفال

أضافت أمل على مدير إدارة الخدمات التربوية بإدارة العجمي التعليمية لـ«الوطن»، أن قسم التربية النفسية يستخدم أسلوب غير معتاد فى تعديل وتوجيه سلوكيات الأطفال بالإضافة إلى إبراز مواهبهم وتشجيعهم على استغلال أوقات الفراغ فى كل ماهو مفيد ويتم ذلك من خلال أنشطة التربية النفسية ومنها السيكودراما والألعاب السيكولوجية والمسابقات.

رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة

وأشارت عايدة سليمان موجة أول التربية النفسية أنة بالإضافة إلى توجيه سلوكيات الأطفال يتم تنمية مواهبهم وكذلك رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال برامج الدمج ورعاية المتأخرين دراسياً وتقديم برامج خاصة بهم مع متابعة الحالات الفردية.

وأردفت أرضينا جاد الكريم موجة تربية نفسية، أن أخصائيات التربية النفسية يعدون برامج لكل القيم والآداب وتفعيلها كل أسبوع مثل مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية واختيار الصديق والقيم الإيجابية وعلاج مشكلات التنمر والتحرش وغيرها من خلال أعمال فنية وسيكولوجية.