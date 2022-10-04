خبيرة سلوكيات: تهيئة الأطفال للمدارس مسؤولية مشتركة بين المعلم وولي الأمر

قالت الدكتورة إيمان ممتاز، استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك، إن العديد من الأطفال يتعرضون لحالة من الخوف حال وصولهم للمدرسة، ولابد من مراعاة ذلك من خلال الأبوين وقيامهم بتهيئة الأطفال نفسيا قبل الذهاب إليها، وتعريفهم بأهمية التعليم وجعلها مكانا محببا للأطفال وليس رعب وترهيب.

استشارة الطبيب حال عدم المعرفة

وأوضحت «ممتاز» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن تصرفات الآباء تجاه الأبناء لابد أن تكون منضبطة، مع متابعة سلوكيات الطفل المتنوعة واستشارة الطبيب في حال عدم المعرفة، مؤكدة أن الحفاظ على الصحة النفسية للطفل مهمة جدا ولابد من الاهتمام به وتوضيح أهمية المدرسة للطفل وعدم ترهيبهم من التعامل مع المدرسين وزملائهم.

دور المدرس في تهيئة الطالب

وأشارت الدكتورة إيمان ممتاز، إلى أن المدرس عليه دور أيضا خاصة في المراحل العمرية من 5 إلى 7 سنوات، لابد أن يمتص خوف الطالب ويشعره بحالة من الأمان تجعل المدرسة مكانا مرغوبا فيه للطفل بدلا من تهديده، محذرة من الضرب أو استخدام العنف في التعامل مع الطفل في أولي أيام الدراسة.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدرت خطابا مهما وعاجلا للمديريات التعليمية بضرورة إخطار مكتب الوزير مباشرة وفورا عند وقوع حوادث تسفر عن إصابات أو حالات وفاة في نطاق مديريات التربية والتعليم.

سرعة إخطار الوزارة بنتائج التحقيقات فور الانتهاء منها

وأكدت المديريات التعليمية، في خطابها ضرورة اتخاذ الإجراءات المتبعة والمتعارف عليها من جانب الجهات المعنية بمديرية التربية والتعليم في مثل هذه الحالات سرعة إخطار الوزارة بنتائج التحقيقات فور الانتهاء منها.