مسجد السيدة رقية بشارع الأشراف.. «أنوار وروحانيات» تعم الزوار

على مقربة من مسجد السيدة سكينة الكبرى، يقع مسجد السيدة رقية بنت على الرضا ويُطلق على مشهدها بشارع الأشراف «بقيع مصر» لكثرة مشاهد آل البيت وكبار السلف الصالح حول مشهدها، وهو ما يفسر الحالة الروحانية المؤكدة التى تعم زواره، ويقينهم بأن الدعاء هناك مستجاب، ببركة الصالحين.

وضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية، شهد شارع الأشراف الذى يضم عدداً من مساجد آل البيت فى القاهرة تطويراً شاملاً، وجرى رفع كفاءته، وترميم الأضرحة الموجودة به، إضافة إلى تدشين مشروع لرفع كفاءة الشارع والعقارات المطلة عليه، وفقاً لما أعلنته وزارة الأوقاف.

وتزامناً مع الانتهاء من تطوير وتجديد مساجد ومقامات آل البيت انطلقت الرحلات بشكل شخصى وجماعى لزيارة مقامات وأضرحة آل البيت فى القاهرة، والرغبة فى التمتع بالصلاة فى رحاب آل البيت، والوجود فى مساجدهم فى ثوبها الجديد، ويحظى مسجد السيدة رقية بتوافد عدد كبير من محبى آل البيت عليه.

بُنى مسجد السيدة رقية بنت على الرضا على مساحة مستطيلة الشكل مقسمة وبداخلها مربع أوسط ويبلغ طول ضلعه نحو 5 أمتار وعلى جانبيه مساحتان مستطيلتان كل منهما عبارة عن مستطيل تفتح كل مساحة مستطيلة منهما على المساحة المربعة بفتحة مستطيلة لها أعتاب خشبية ترتكز على عدد من الأعمدة المستديرة ورواق يطل على الخارج من خلال بائكة مكونة من ثلاثة عقود مدببة الشكل.

وللمسجد القابع فى منتصف شارع الأشراف بمنطقة الخليفة جداران فى كل من المربع الأوسط والحجرتان الجانبيتان والسقيفة التى تتقدم المشهد محاريب كل منها بالطراز نصف الدائرى يزين طاقيتها زخارف من مادة «الجص» ويحيط بها إطارات من الزخارف الكتابية والهندسية وأهم هذه المحاريب هو المحراب الرئيسى الذى يتوسط ساحة المسجد.

ويميز مسجد «الست رقية» مدخل كبير له إيوان يتكوّن من 16 ضلعاً تزين دائرته زخارف فى الوسط تشتمل على لفظ الجلالة «الله» يحيط بها كلمة «محمد» مكررة 7 مرات وفى الوسط كلمة «على» وأسفلها شريط من آيات قرآنية كُتبت بالخط الكوفى بينما يتوسط أرضية المساحة المربعة تركيبة خشبية من المفترض أنها تعلو قبر السيدة رقية أمرت بصناعتها علم الآمرية، زوجة الخليفة الفاطمى الآمر بأحكام الله عام 527هـ.