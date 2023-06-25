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رئيس وزراء الهند يزور مسجد الحاكم بأمر الله في القاهرة التاريخية

كتب:

عبدة ابو غنيمة
01:28 م | الأحد 25 يونيو 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استقبل الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الأحد، ناريندا مودي رئيس وزراء الهند، بمسجد الحاكم بأمر الله، وذلك على هامش زيارته الرسمية الحالية للقاهرة.

استعراض تاريخ المسجد وقيمته التاريخية والأثرية

واصطحب الدكتور مصطفى وزيري رئيس وزراء الهند والوفد المرافق له في جولة داخل المسجد، قام خلالها باستعراض تاريخ المسجد وقيمته التاريخية والأثرية ومشروع الترميم الذي قامت به وزارة السياحة والآثار ومثلة في المجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع وزارة الأوقاف وطائفة البهرة، والذي تم الانتهاء منه وافتتاحه في فبراير الماضي.

التعاون بين مصر والهند

وعقب انتهاء الزيارة حرص الدكتور مصطفى وزيري على تقديم هدية تذكارية لرئيس وزراء الهند عبارة عن نموذج لمركب مصرية قديمة تعبيرا عن التعاون بين مصر والهند ولاسيما في مجال التجارة منذ أقدم العصور.

فيما أعرب رئيس وزراء الهند عن إعجابه الشديد بالمسجد ونقوشه المنحوتة على جدرانه ومداخله، وسعادته بزيارة هذا المسجد الأثري الهام.

جدير بالذكر أن مسجد الحاكم بأمر ويعود تاريخه للعصر الفاطمي وهو رابع أقدم المساجد الجامعة الباقية بمصر، وثاني أكبر المساجد الأثرية في القاهرة بعد مسجد أحمد بن طولون.

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بقلم عبدة ابو غنيمة