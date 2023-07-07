باندا عملاقة تحتفل بعيد ميلادها العاشر في تايوان (فيديو)

احتفلت الباندا «يوان زي» أمس 6 يوليو بعيد ميلادها العاشر في حديقة حيوانات عامة في مدينة «تايبيه» التايوانية.

تورتة خاصة للباندا

وذكرت وسائل إعلام صينية أن الباندا احتفلت بعيد ميلادها بحضور أشخاص عديدين وتم إحضار تورتة كبيرة لها وسط تصوير المعجبين بها لها وهذه الباندا العملاقة مولودة من والدين من سيتشوان في الصين الذين توفيا العام الماضي عن عمر يناهز 18 عامًا.

خصائص الباندا

وذكرت صحيفة الشعب الصينية أن الصين تبذل قصار جهدها من أجل حماية الباندا العملاقة من الانقراض، مشيرة إلى أنها تعيش في مركز أبحاث الباندا العملاقة بجبال تشينلينغ الآن باندا عملاقة لونها أبيض وبني تم إنقاذها من البرية سابقا، ومنذ عام 1985 حتى الآن تم العثور على 6 دببة من نفس النوع مع الإشارة إلى الباندا لديها قدرة كبيرة فائقة على الشم والسمع ولكن حاسة البصر لديها ضعيف للغاية وحركتها ضعيفة وتحرك بتتمايل لذا تتحرك ببطء وهذه الحركة تمكنها من تخزين الطاقة من أجل السير الطويل الذي تنفذه عبر الجبال.