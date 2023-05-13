بعد اعتزام الحكومة طرحها لأول مرة.. ما «سندات الباندا» باليوان الصيني؟

تتطلع مصر لإصدار سندات الباندا باليوان الصيني، كأول دولة في أفريقيا والشرق الأوسط تصدر هذه السندات، وذلك خلال الفترة المقبلة لإقامة مشروعات اجتماعية وصديقة للبيئة، وفقا لما قاله الدكتور محمد معيط وزير المالية في لقائه مع لوكى إيكو وريانتو نائب رئيس الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية اليوم السبت.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، تفاصيل سندات الباندا باليوان الصيني التي تعتزم الحكومة طرحها خلال الفتر المقبلة، وذلك بعد نجاحها في إصدار «السندات الدولارية» و«السندات الخضراء» و«سندات الساموراي»، و طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة 1.5 مليار دولار.

ما هي سندات الباندا؟

وقال الخبير الاقتصادي بلال شعيب، أن سندات الباندا، تصدرها جهات أجنبية تعمل باليوان الصيني (CNY) وتطرح حاليًا في السوق المحلية للصين، مشيرا إلى أنها تتميز بأن مصدروها يكونون من مسجلين خارج الصين، ويتم إصدار السندات بالعملة الوطنية للصين، كما يجري تداول سندات الباندا في أسواق البورصة، وتتراوح مدة تداول السندات من 1 إلى 10 سنوات، وحجم الإصدارات يتراوح من 1 إلى 4 مليارات يوان.

مزايا سندات الباندا

وأضاف شعيب لـ«الوطن»، أن هذه السندات تتميز بأنها تكون سببا في تمويل نفقات التشغيل باليوان، بالإضافة إلى سيولة عالية في السوق الثانوية، مشيرا إلى أنه يمكن إصدار سندات الباندا من قبل كل من الشركات المالية وغير المالية وكذلك من قبل الحكومات على مستويات مختلفة على سبيل المثال، المجر وكولومبيا، ولندن، وهو ما تنوي مصر القيام به حاليا.