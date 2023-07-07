بداية مهرجان الركض مع الثيران في إسبانيا

احتضنت مدينة «بامبلونا» في شمال إسبانيا الخميس مهرجان الركض مع الثيران الذي يستمر لـ 9 أيام وتم الاحتفال ببدايته الخميس من خلال بمراسم وإطلاق ألعاب نارية في احتفال يعرف باسم (شوبيناسو).

تجمهر الأشخاص

وأشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن ساحة السباق في المدينة تجمع فيها الآلاف مرتدين ملابس بيضاء تحولت إلى حمراء بسبب الاحتفال برش النبيذ استعداد للاحتفال الذي يفصله الإسبان ويشاهده العالم ليتابع الرياضة التي يفضلها الإسبان.

ذكرى ميلاد كاتب حضر المهرجان

هذا العام هو الذكرى المئة لأول زيارة للكاتب والروائي الأمريكي الشهير إرنست هيمنجواي للمهرجان الذي اشتهر عالمياً من خلال روايته الصادرة عام 1926 (ذا صن ألسو رايزيز) أو «سوف تشرق الشمس».