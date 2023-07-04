الجمعية الفلكية بجدة: الشمس تشهد أعلى نشاط لها منذ 21 سنة

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن الشمس تمر حاليا بحالة من النشاط لم تحدث منذ عام 2002، حيث كانت فيها أعداد البقع الشمسية مرتفعة كما هي الآن.

وأوضحت أن متوسط عدد البقع الشمسية لشهر يونيو 2023 كان 163، وفقًا لمركز تحليل بيانات المرصد الملكي للتأثيرات الشمسية في بلجيكا، وهذا يتفوق على جميع الأشهر السابقة منذ شهر سبتمبر 2022.

وأضافت أنه لم يكن من المتوقع أن تكون الدورة الشمسية الـ25 بهذه القوة، فعندما بدأت في ديسمبر 2019 توقع أنها ستكون دورة ضعيفة شبيهة بالدورة الشمسية السابقة (24)، بل ستكون واحدة من أضعف الدورات الشمسية منذ قرن، وبدلاً من ذلك، تجاوزت الدورة الشمسية (25) الدورة الشمسية (24)، وتكون في طريقها لمنافسة بعض الدورات الشمسية الأقوى في القرن العشرين، وفقا لشبكة «العربية».

تسجيل أعلى درجة حرارة في مدينة الأحساء السعودية

ونوهت الجمعية الفلكية بجدة، بأن آخر مرة كانت فيها أعداد البقع الشمسية بهذا الارتفاع، كانت الشمس على وشك إطلاق عواصف الهالوين العظيمة عام 2003، والتي تضمنت أقوى توهج شمسي للأشعة السينية جرى تسجيله على الإطلاق (X45)، وشوهد الشفق القطبي في أقصى الجنوب، حتى إن الانبعاث الكتلي الإكليلي من التوهج، كان قويا لدرجة أنه تم اكتشافه بواسطة المسبار فوياجر، على حافة النظام الشمسي.

فيما أشار المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء على حسابه في «تويتر» إلى أن محافظة الأحساء والخرج سجلت أعلى درجات الحرارة بـ 45 درجة مئوية، وتلتها 44 درجة مئوية في المدينة والرياض والتنهات ومنى ومزدلفة والدهناء وبريدة والصمان وشرورة وبريدة و43 في منى وحفر الباطن ورفحاء.