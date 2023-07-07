«معلومات الوزراء»: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأعلى نموًا في مصر 

أجاب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على التساؤل الخاص بـ«كيف أصبح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأعلى نمواً في مصر؟»، موضحاً أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أعلى قطاعات الدولة نمواً، بشكل مستمر وثابت طوال الخمس سنوات الماضية، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإدراك كافة قطاعات الدولة لأهمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تحقيق تنمية وتقدم في مختلف القطاعات.

زيادة نصيب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج القومي

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، في تصريحات لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ينمو بنسبة تتراوح ما بين 15.5% إلى 17% كل عام، خلال الأعوام الخمس الماضية، وهو ما أدى إلى زيادة نصيب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج القومي الإجمالي من 3.2% في العام المالي 2018-2019 إلى أكثر من 5% في العام المالي 2022-2023.

إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية في كل محافظة

وعن خطة وزارة الاتصالات، قال الدكتور عمرو طلعت، إن الوزارة تتطلع إلى الوصول إلى 8% خلال الأعوام المقبلة، وهذه النسبة لأن الدول الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحققها من الناتج الإجمالي الكلي، مشيراً إلى وجود خطة لجذب الاستثمارات العالمية وإنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية في كل محافظة وتوفير فرص العمل والتدريب للشباب.