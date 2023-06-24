الطريق إلى الوطن.. قطاع الاتصالات بوابة «عبور مصر للمستقبل»

يعتبر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو العمود الفقرى للنهوض بالاقتصاد المصرى، حيث يعتبر هذا القطاع من أكثر القطاعات الواعدة وشهد تطوراً كبيراً فى السنوات الأخيرة، وكان له نصيب الأسد بالمساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة بنسبة بلغت 5% بنهاية 2022، وأكثر القطاعات نمواً بمعدل 16.7%.

وفى ظل اهتمام الدولة بهذا القطاع هناك زيادة فى الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.9 مليار دولار، وحقق قطاع الاتصالات ناتجاً محلياً بقيمة 150 مليار جنيه، لذا تولى الدولة اهتماماً كبيراً بتنمية قدرات الشباب المصرى فى هذا المجال وشرعت فى افتتاح 8 مراكز إبداع فى 8 محافظات لتهيئة البيئة الداعمة للإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وهو ما انعكس على بلوغ نسبة الاستثمارات فى الشركات الناشئة لتصل إلى 600 مليون دولار بمعدل نمو يتخطى 22% بنهاية 2022.

ولم تغفل الدولة صناعة التعهيد التى تعتبر من الصناعات الواعدة والتى تميزت بها، وأطلقت استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد، وتم الاتفاق مع 48 شركة على الاستثمار فى السوق المصرية والتوسع فى مجال تصدير خدمات التعهيد وخدمات القيمة المضافة، بالإضافة إلى العمل على التوسّع فى مجال تصدير البرمجيات المدمجة وتصميم الإلكترونيات وجذب كبرى شركات تصنيع هواتف المحمول وأجهزة الحاسب اللوحى للتصنيع فى مصر، لتلبية متطلبات السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الإقليمية.

هذا القطاع الواعد الذى يعتبر أحد أعمدة الاقتصاد المصرى، شهد تدريب 125 ألف متدرب بتكلفة 700 مليون جنيه، بجانب التوسّع فى تطوير مكاتب البريد وتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة فى 77 قرية وإنشاء 443 برج محمول جديداً، وتطوير 576 برج محمول وتطوير 741 مكتب بريد بقرى حياة كريمة.