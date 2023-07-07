عاجل.. أم صلال يحسم موقفه النهائي من التعاقد مع أفشة

كشف علي أمين، المدير الرياضي لنادي أم صلال القطري، حقيقة المفاوضات مع محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال «أمين» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أسبوع كورة»، على قناة «أون تايم سبورتس»: «لم يتم مناقشة اسم محمد مجدي أفشة، مع مجلس إدارة نادي أم صلال القطري، ولا توجد نية للتعاقد مع اللاعب، هو خارج حساباتنا، واسمه لم يطرح على طاولة اهتماماتنا».

أم صلال: أنهينا التعاقد مع محترفينا للموسم الجديد

وأوضح: «الـ5 محترفين في قائمة فريقنا للموسم الجديد، تقريبًا أنهينا التعاقد معهم، فمن الصعب أن نفسخ عقد لاعب منهم في الوقت الحالي».

وأضاف المدير الرياضي لفريق أم صلال القطري: «الجمهور المصري سيتابع الدوري القطري الفترة المقبلة، خاصة بعد انضمام حمدي فتحي إلى الوكرة القطري، وأتوقع نجاح اللاعب وسيكون إضافة كبيرة لفريق الوكرة».

أم صلال: حسين الشحات عُرض علينا من قبل

وأشار علي أمين إلى أن «هناك وكيل لاعبين عرض علينا حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، من قبل لكننا لم نناقش الأمر من الأساس».

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد كشفت عن اهتمام نادي أم صلال القطري، بالحصول على خدمات محمد مجدي أفشة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.