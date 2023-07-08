مصرع شخصين في حريق بمنصة نفط بخليج المكسيك

لقي شخصين اثنيين مصرعهما، وفقد آخر نتيجة حريق اندلع في منصة شركة النفط والغاز المكسيكية «بيميكس» في خليج المكسيك.

واندلع حريق هائل على منصة بحرية لشركة النفط والغاز الحكومية «بيمكس» قبالة ساحل كامبيتشي في خليج المكسيك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكانت شركة «بيمكس»، أوضحت في وقت سابق، أن 6 أشخاص أصيبوا في الحريق، موضحة ان بين 328 موظفًا، تم إجلاء 321 موظفًا.

وأشارت شركة النفط المملوكة للدولة، إلى إرسال 4 قوارب للسيطرة على الحرائق في منصة النفط، فيما قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي سابق إن رجال الإطفاء من بيميكس يكافحون الحريق وأن البحرية المكسيكية تشارك أيضًا في هذه الجهود.