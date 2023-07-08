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حالة واحدة تحتفظ فيها العروس بالشبكة عند فسخ الخطبة.. «اعرفيها»

كتب:

سهيلة هاني
12:43 م | السبت 08 يوليو 2023
الشبكة.. تعبيرية

الشبكة.. تعبيرية

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الشبكة جزء من المهر لأنها من الأمور المتفق عليها قبل عقد الجواز، وقالت إنه يجب على المخطوبة عند فسخ الخطبة أن تعيد الشبكة والهدايا غير المستهلكة إلى الخاطب، بسبب عدم اكتمال الزواج.

تنازل الخاطب عن الشبكة 

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، فيما يخص أمر الشبكة والهدايا، أن هناك حالة واحدة يمكن للمخطوبة أن تحتفظ فيها بالشبكة أو بعض منها، وهي حالة رغبة الخاطب في ذلك، ويقرر أنه تنازل عن الشبكة أو استغنى عن بعض منها، في تلك الحالة تستطيع الفتاة أن تحتفظ بما جرى الاتفاق عليه من قبل الخاطب في حيازتها وملكها، موضحة أنه لا يؤثر كون الفسخ جاء من طرف الرجل أو المرأة.

حكم الهدايا عند الفسخ 

وشددت «الإفتاء» على أن للخاطب أن يسترد الهدايا إذا كانت موجودة بعينها ولم تستهلك، أما إذا هلكت أو استهلكت فلا يحق للخاطب شيئا منها، وذلك لاعتبارها من قبيل الهبة، والاستهلاكُ مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.

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بقلم سهيلة هاني