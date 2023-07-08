جاسمين طه عن حفل «الأساتذة»: المتحدة مؤمنة بالتراث لتشكيل وعي الشباب

قالت الإعلامية جاسمين طه زكي، إن شهادتها مجروحة في الشركة المتحدة لأنها ابنة الشركة، مؤكدا أنها تحب أن تحيي جميع القائمين على قناة الحياة، وذلك لخروج حفل «الأساتذة»، الذي أقيم أمس، في أبهى صورة له، سواء على مستوى التصوير أو الإعداد والتنظيم والمجهود المشرف الذي يجعل الجميع فخورون بهذه الصورة المعروضة للجميع، التي تدخل بيوت كافة المصريين والعرب.

إيمان الشركة المتحدة بالتراث الفني

وأضافت جاسمين طه زكي، أن الشركة المتحدة مؤمنة بفكرة التراث المصري، سواء الموسيقي أو الفني، وذلك يشكل الوعي لدى الشباب، وأن فكرة «الأساتذة» تعتبر عبقرية لأن إحياء الموسيقى المصرية والعربية بصورة أوركسترالية شيء هام للغاية لأنه يجذب إليه نسبة كبيرة جدا للشباب وهذا هو المطلوب.

قناة الحياة تنقل حفل «الأساتذة»

ونقلت شبكة تلفزيون الحياة، فعاليات حفل «الأساتذة» الذي أحياه الفنان مدحت صالح أمس، من دار الأوبرا المصرية، حصريًا على شاشتها، حيث شهد الحفل حضور عدد كبير من المسؤولين والنقاد والإعلاميين، منهم وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور خالد داغر، وكذلك الناقد الفني، طارق الشناوي، والإعلامية جاسمين طه زكي.