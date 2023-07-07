مدحت صالح يبدأ وصلته الغنائية الثانية في حفل الأساتذة بـ«فوق الشوك»

بدأ الفنان مدحت صالح، وصلته الغنائية الثانية، في حفل الأساتذة بدار الأوبرا المصرية، بتقديم أغنية «فوق الشوك» للموسيقار محمد عبد الوهاب.

قدم مدحت صالح في وصلته الأولى، عددا من الأغنيات للمبدعين منها «قولوله» لعبد الحليم حافظ، و«سلامات» و«أول مرة تحب يا قلبي» و«مقادير».

أغاني حفل الأساتذة

ومن المقرر أن يقدم مدحت صالح مجموعة كبيرة من الأغاني لكبار الملحنين من الأساتذة ومنهم محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، رياض السنباطي، محمد فوزي، محمود الشريف، كمال الطويل، بليغ، ومحمد الموجي، ومن الكويت الموسيقار عبد الحميد السيد، ومن لبنان الأخوين رحباني، ومن السعودية سراج عمر.