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تحرير 1915 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات في 24 ساعة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
11:17 ص | الأحد 09 يوليو 2023
الملصق الإلكتروني- صورة أرشيفية

الملصق الإلكتروني- صورة أرشيفية

نجحت الإدارة العامة للمرور، في ضبط عدد من المخالفات على الطرق والمحاور الرئيسية، منها 1915 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات، خلال 24 ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رفع السيارات المتروكة بالشوارع 

واستمرت حملات الإدارة العامة للمرور على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 510 مخالفات لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجرى رفع 37 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع.

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بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار