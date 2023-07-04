تحرير 1944 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

ضبطت الإدارة العامة للمرور عددا من المخالفات المرورية المتنوعة على الطرق والمحاور الرئيسية، خلال الـ24 ساعة الماضية، وحررت نحو 1944مخالفة عدم تركيب ملصق إلكتروني للسيارات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

عدم ارتداء الخوذة لقائدي الدراجات النارية

وحررت الإدارة 481 مخالفة عدم ارتداء الخوذة لقائدي الدراجات النارية، بالإضافة إلى رفع 30 سيارة ودراجة نارية متروكة في الشوارع.

العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

وينص قانون المرور على أن العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، هي: «سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه».